В Полевском суд приговорил въехавшего в толпу экс-силовика к девяти годам строгого режима

Полевской городской суд приговорил бывшего полицейского Дмитрия Курницкого, протаранившего на личном автомобиле толпу прохожих, к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима, пишет 66.ru. Курницого признали виновным по двум статьям: «Нарушение правил дорожного движения» и «Покушение на убийство двух или более лиц из хулиганских побуждений».

Согласно материалам дела, утром 24 июня 2018 года 49-летний отставной силовик Дмитрий Курницкий напился и поругался с молодёжью у продуктового магазина в Полевском, после чего сел во внедорожник и специально наехал на людей. Пострадали шесть человек, причём пострадавшими оказались не те, с кем конфликтовал Курницкий. Как следует из показаний свидетелей, перед тем как въехать в толпу, Курницкий сидел за рулём внедорожника и пил пиво, несмотря на то что уже был изрядно пьян. Один из очевидцев на суде рассказал, что в конфликте с молодёжью участвовали неизвестные мужчины, которые назвали молодых людей «борзыми». По его словам, именно они подошли к автомобилю Курницкого и якобы предложили ему «давануть» толпу.

Самые тяжёлые травмы получила 21-летняя Анастасия Исупова — экс-полицейский наехал колесом ей на грудь и продолжал газовать. Очевидец вытолкнул неадекватного отставного полицейского из автомобиля и откатил машину назад. В больнице Екатеринбурга Анастасии Исуповой сделали трепанацию черепа. После выписки у неё начались судорожные приступы, всё время болит голова и упало зрение.

Дмитрий Курницкий в ходе следствия своей вины в умышленном наезде не признавал, он настаивал, что был сильно пьян и перепутал педали. Такая позиция возмутила мужа главной пострадавшей Анастасии Исуповой.

«Это так глупо! На записи видно, что он в любой момент мог остановиться. Экспертиза показала, что машина в полном порядке. Это умышленный акт насилия — не меньше. Мне ничего не надо, только чтобы он мучился, как мы будем мучиться всю жизнь. Для нас каждый день — испытание!» — говорит Алексей Исупов.

По словам Исупова, водитель не извинился перед Анастасией и не предложил никакой помощи.

Помимо реального заключения, Дмитрию Курницкому на год после выхода ограничили свободу, также три года ему будет запрещено заниматься деятельностью, связанной с вождением. Кроме того, он должен будет выплатить пострадавшим компенсацию. Главная потерпевшая получит от него 1,5 миллиона рублей, тогда как она просила 3 миллиона, остальным компенсации также урезали вдвое.