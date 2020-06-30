В Подольске велосипедист поджёг шатёр для голосования по поправкам к Конституции

В Подольске злоумышленник поджёг шатёр, предназначенный для голосования по поправкам к Конституции, после чего сел на велосипед и уехал, пишет местное издание «Подольск.ру».

Инцидент произошёл по улице Курской, 2а в ночное время. Пожар был оперативно потушен, мужчину задержали.

По данным телеканала РЕН ТВ, поджигателем оказался местный безработный 1984 года рождения, причём это не первый его подобный поступок. По факту случившегося будет проведена проверка.

Голосование по поправкам к Конституции проходит с 25 июня по 1 июля. Основной день голосования — 1 июля. Электронное голосование завершится в 20:00 30 июня.