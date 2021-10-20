В Подмосковье зафиксировали первые случаи мошенничества под видом переписи населения

Мошенники под предлогом сверки перед переписью населения пытались выманить у жителей Подмосковья личные данные, со ссылкой на пресс-службу Главного управления региональной безопасности Московской области пишет «Интерфакс». Случаи зафиксировали эксперты «Лаборатория Касперского».

«Таким образом злоумышленники пытаются реализовать фишинговые атаки и с их помощью убедить жертву в легитимности звонка "от службы безопасности банка", "правоохранительных органов" и получить доступ к деньгам», — говорится в сообщении.

Ведомство призывает жителей Подмосковья быть бдительными и отмечает, что сотрудники Росстата и переписчики не могут позвонить по телефону или прислать СМС с предложением пройти перепись, а также запрашивать какую-либо информацию по электронной почте.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября, продлится до 14 ноября и впервые пройдёт в двух форматах: онлайн и офлайн. Пройти её можно самостоятельно в цифровом формате через портал госуслуг на домашнем компьютере или смартфоне. Кроме того, воспользоваться компьютером для опроса можно в цифровой зоне МФЦ. Также переписчики будут обходить квартиры.