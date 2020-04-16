В Подмосковье по подозрению в вымогательстве 20 млн рублей задержали полковника Росгвардии

Высокопоставленный офицер Росгвардии задержан в Московской области как соучастник вымогательства крупной взятки у бизнесмена в Подмосковье, со ссылкой на источники пишет «Интерфакс».

По данным агентства, речь идёт о замглавы оперативного разведывательного центра Росгвардии полковнике Альберте Кудряшове. ТАСС пишет, что полковник вымогал у некоего предпринимателя почти 20 миллионов рублей, РЕН ТВ сообщает о сумме в 18 миллионов. По данным телеканала, вместе с Кудряшовым был задержан майор московской полиции. РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Истринского городского суда Московской области уточняет, что Кудряшов арестован.