В почтовых отделениях Свердловской области начали продавать пиво

В сельских отделениях связи Красноуфимского, Краснотурьинского и Асбестовского почтамтов начали продавать пиво, пишет E1.ru.
«"Почта России" полностью соблюдает все требования Федерального закона. Продажа ведётся только в стационарных торговых объектах и в определённые временные рамки с применением контрольно-кассовых аппаратов», — уточнили в Свердловском отделении «Почты России».
Там также добавили, что в отделениях почтовой связи Екатеринбурга пиво не продают.
Напомним, накануне стало известно, что в почтовых отделениях начали продавать алкоголь. Первые сообщения пришли из Мурманска, жители которого стали обсуждать в соцсетях, уместна ли продажа пива теми, кто должен заниматься посылками.
В официальном заявлении «Почты России» уточняется, что по всей территории страны ведутся продажи только слабоалкогольной продукции. Пиво продают в 3200 почтовых отделениях в 41 филиале ведомства.
«Основной упор сделан на сельские отделения почтовой связи, которые предоставляют населению доступ к качественной, сертифицированной алкогольной продукции. Это важно, потому что ежегодно более 1200 человек (по данным Роспотребнадзора) становятся жертвами некачественного алкоголя и его суррогатов. Из указанного числа отделений лишь 5% приходятся на долю городских отделений почтовой связи», — говорится в сообщении.