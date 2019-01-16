В почтовых отделениях Свердловской области начали продавать пиво

В сельских отделениях связи Красноуфимского, Краснотурьинского и Асбестовского почтамтов начали продавать пиво, пишет E1.ru.

«"Почта России" полностью соблюдает все требования Федерального закона. Продажа ведётся только в стационарных торговых объектах и в определённые временные рамки с применением контрольно-кассовых аппаратов», — уточнили в Свердловском отделении «Почты России».

Там также добавили, что в отделениях почтовой связи Екатеринбурга пиво не продают.

Напомним, накануне стало известно, что в почтовых отделениях начали продавать алкоголь. Первые сообщения пришли из Мурманска, жители которого стали обсуждать в соцсетях, уместна ли продажа пива теми, кто должен заниматься посылками.

В официальном заявлении «Почты России» уточняется, что по всей территории страны ведутся продажи только слабоалкогольной продукции. Пиво продают в 3200 почтовых отделениях в 41 филиале ведомства.