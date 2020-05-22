В Петропавловске-Камчатском произошло массовое заражение коронавирусом на станции скорой помощи

В Петропавловске-Камчатском 38 человек заразились коронавирусом на станции скорой помощи, сообщается на сайте правительства региона. Все заболевшие — сотрудники станции, среди них 18 водителей.

«Люди находятся в разном состоянии. У кого-то всё проходит бессимптомно, у кого-то есть симптомы, у кого-то в виде пневмонии», — сообщил врио зампреда правительства Камчатского края Роман Василевский.

Он добавил, что цифра заболевших может вырасти, так как на несколько тестов ещё не пришли результаты. На станции скорой помощи работают сотрудники Роспотребнадзора и медицинские службы, очаг массового заражения «определён и локализован», там провели дезинфекцию. Следственный комитет начал проверку.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».