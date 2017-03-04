В Петербурге после покушения скончался офицер ФСИН, указав перед смертью на коллегу

Офицер петербургского управления ФСИН Николай Чернов, которого ранили в ходе покушения в Ленинградской области, скончался в ночь на вторник, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления СК.

«Офицер УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти скончался в больнице», — сказал источник агентства.

По его словам, решается вопрос о переквалификации дела на статью «Убийство».

Напомним, покушение произошло 2 марта во Всеволжском районе: преступник шесть раз выстрелил в офицера, когда тот сидел в припаркованном автомобиле. Через три дня в Петербурге был задержан 63-летний местный житель, который первоначально проходил по делу как свидетель.

Ранее в Санкт-Петербурге по делу о покушении на Николая Чернова был задержан заместитель начальника регионального УФСИН Сергей Моисейченко.

По версии следствия, полковник Моисейченко выступил в роли подстрекателя преступления. Полковник Чернов, курировавший в Санкт-Петербурге строительство крупнейшего в Европе следственного изолятора, несмотря на множественные огнестрельные ранения, выжил. Моисейченко задержали после того, как против него дал показания непосредственный исполнитель покушения.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: пресс-служба УФСИН по Санкт-Петербургу