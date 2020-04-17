В Первоуральске ввели систему регистрации при въезде в город из-за коронавируса

Администрация Первоуральска ввела систему регистрации при въезде в город и выезде из него из-за пандемии коронавируса, со ссылкой на сайт мэрии пишет Znak.com.

Жителям рекомендовано заполнить специальную форму: оставить ФИО, дату рождения, госномер автомобиля или указать другой способ передвижения — например, автобус или поезд. В сообщении администрации говорится, что подобная система была введена «в целях мониторинга эпидемиологической обстановки, а также своевременного принятия мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции». В то же время в пресс-службе мэрии уточнили, что мера является рекомендательной и это «не пропускной режим».

Напомним, в Свердловской области бессрочно действует режим повышенной готовности, жителям области предписано не покидать дома, кроме экстренных случаев.

За последние сутки в России подтверждено 3448 новых случаев коронавируса в 78 регионах. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 27 938 случаев коронавируса в 84 регионах. В Свердловской области зарегистрировано 111 случаев заражения. Вылечились 47 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».