В Первоуральске сотрудников городских телеканалов предупредили о массовом увольнении

В связи с переходом на цифровое телевидение Первоуральск останется без собственного телевидения, со ссылкой на источник в Первоуральском медиахолдинге, который объединяет два местных канала «Евразия» и «ПервоуральскТВ», пишет Ura.ru.

«Первоуральский новотрубный завод, который финансирует наш холдинг, предупредил нас, что в связи с переходом на цифровое телевидение нас закроют летом. Посоветовали людям начинать подыскивать себе новую работу», — сообщил собеседник.

Источник в руководстве ПНТЗ уточнил, что, кроме телевидения, предприятие намерено избавиться от непрофильных активов в целом, однако в пресс-службе предприятия информацию о полном закрытии телеканалов опровергают. Представители завода объяснили, что предприятие на регулярной основе сотрудничает с Уральским медиахолдингом.

«Наряду с остальными рекламодателями ПНТЗ размещает информационные материалы, в том числе в региональных вставках на телеканалах "ТНТ" и "РенТВ". В данный момент партнёрские отношения сохраняются в прежнем формате», — сообщила менеджер по связям с общественностью ПНТЗ Ксения Климаева.

В пресс-службе уточнили, что буквально на прошлой неделе руководство медиахолдинга презентовало программу развития телеканалов на ближайшие несколько лет.