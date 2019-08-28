В Пермском крае врачи скорой помощи грозят голодовкой из-за закрытия станции и перевода в другой город

Врачи подстанции скорой медицинской помощи в городе Губахе в Пермском крае угрожают объявить голодовку из-за того, что станция будет закрыта, а врачи переведены в подстанцию другого города, сообщается в паблике «Типичные Березники» в соцсети «ВКонтакте».

«С ноября отделение скорой медицинской помощи при ГАУЗ ПК ГКБ № 4 в г. Губаха Пермского края прекращает своё существование по причине ликвидирования. Сотрудники СМП переводятся путём увольнения в СМП г. Березники. На проведённом собрании главврач станции г. Березники нам сообщил, что все сотрудники должны будут пройти медкомиссию за свой счёт (без компенсации), а также получить доступ к наркотикам, также за свой счёт, также без компенсации, а это в районе 10000 р., причём получить этот доступ можно только в г. Перми. Сотрудники, не получившие доступ, не будут допущены к работе», — сообщается в публикации на условиях анонимности.

Автор поста недоумевает, каким образом получается, что «сотрудники в одном городе, а руководство за тридевять земель», также возмущение вызывает то, что «люди потеряли неотгулянные отпуска, получат мизерную компенсацию».

«Может быть, общественный резонанс поможет в данном вопросе. Или реально ставить палатку и объявлять голодовку?» — задаёт вопрос автор публикации.

Собеседник Ura.ru, знакомый с ситуацией, пояснил, что речь идёт исключительно о врачах и медперсонале и никак не затрагивает водителей скорой помощи, поскольку те работают в другой организации. В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что сейчас идёт юридический процесс объединения (подстанции Губахи, Кизела и Гремячинска присоединяют к Березникам).

«При этом машины скорой помощи остаются на местах, без передислокации. Медицинская помощь будет оказываться гражданам в полном объёме», — пояснили в пресс-службе.

Водители скорой помощи Кизела и Губахи в апреле планировали объявить голодовку из-за низких зарплат, также забастовку в августе хотели объявить врачи из Чайковского и других территорий края.