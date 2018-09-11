В городе Чусовом в Пермском крае водитель сбил шесть человек, сообщает телеграм-канал 112. Наезд на пешеходов произошёл в частном секторе на улице Кирова, напротив дома 16.

По данным ГИБДД, двое сотрудников коммунальной организации осуществляли работы вдоль дороги, поблизости находились двое пешеходов. В этот момент по дворовой территории частного сектора двигался ВАЗ-21074. Водителю 1962 года рождения стало плохо, он потерял контроль за транспортным средством и совершил наезд на граждан.

По предварительным данным, четыре человека находятся в тяжёлом состоянии: трое мужчин (один с закрытым переломом бедра, второй с черепно-мозговой травмой и третий с ампутацией стопы) и одна женщина (с закрытым переломом бедра). Состояние ещё двоих пострадавших оценивается как средней тяжести.

С водителем в машине находилась супруга, она получила лёгкий ушиб.

На месте работает полиция.