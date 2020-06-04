В Пермском крае прорвало нефтепровод

В Оханском районе Пермского края произошла авария на магистральном нефтепроводе Холмогоры — Клин, утечка нефти составила 10 куб. метров, сообщает региональное управление МЧС.

В компании «Транснефть-Прикамье» местному порталу 59.ru сообщили, что сейчас на месте идут аварийные работы. Для проведения ремонтных работ осуществлён контролируемый сброс 1200 куб. метров остатков нефти.

«Возможность попадания нефти в водоёмы исключена. Ситуация не представляет опасности для окружающей среды и не окажет влияния на потребителей топлива. Угрозы жизни и здоровью населения нет. На месте проведения работ осуществляется постоянный экологический мониторинг. Причины выхода нефти устанавливаются», — уточнили в компании.

Сейчас вся нефть локализовалась внутри зоны площадью 350 кв. метров. Аварийный участок трубопровода перекрыт, транспортировка нефти потребителям осуществляется по резервной линии. К ликвидации последствий ЧП привлечены 34 человека и 10 единиц техники. Работы планируют завершить 5 июня.

Ранее сообщалось о ЧП с разливом нефтепродуктов в акватории реки Амбарной возле городской ТЭЦ в Норильске. На проезжую часть подъездной дороги к ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» вылилось около 17 тысяч тонн дизельного топлива. Ущерб от разлива дизельного топлива в Норильске может достигать 100 млрд рублей.