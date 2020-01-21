В Пермском крае мужчина заставлял пасынка стоять коленями на макаронах

Жителя города Красновишерска Пермского края будут судить за издевательства над пасынком: мужчина избивал ребёнка, оскорблял его и ставил коленями на макароны, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Жертвой стал восьмилетний сын сожительницы мужчины. Ребёнка избивали с 4-летнего возраста, однако стало известно об этом только сейчас.

«Мужчина причинял ребёнку физические и психические страдания, ставя его на колени в угол, на макаронные изделия, на долгое время, лишая возможности сходить в туалет», — сообщили в СК.

В ходе предварительного следствия мужчина был взят под стражу. Собрана достаточная доказательная база, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Напомним, в декабре 2019 года стало известно об истязании 8-летнего ребёнка в Омске: мальчик сбежал к соседу, которому рассказал о том, что дома его заставляют стоять на гречке за совершение минимальных провинностей. Как установили следователи, зверства происходили с апреля по май, иногда ребёнок проводил в таком состоянии до 9 часов. Отчим устанавливал видеокамеру и записывал истязания, чтобы мальчик не мог избежать наказания.

Сейчас мужчина арестован, а мать мальчика отправили под подписку о невыезде. Ребёнок после проведения операции три месяца пробыл в реабилитационном центре. Перед началом учебного года его уже возвращали матери — в СК говорили, что мальчик сам хочет быть с мамой и считает виновником издевательств над собой только отчима. Однако таким решением осталась недовольна уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова. Она обратилась в прокуратуру Омской области с целью проведения проверки деятельности органов опеки и обоснованности возвращения ребёнка в семью. В результате мать ребёнка согласилась поместить его в адаптивную школу-интернат до решения вопроса о возможности их совместного проживания.