В Перми прокуратура обжаловала приговор по делу о манекене Путина как «чрезмерно мягкий»

Прокуратура Пермского края обжаловала приговор по делу о манекене с лицом Владимира Путина, сообщает телеграм-канал правозащитного проекта «Апология протеста».

По мнению прокурора Ольги Поповой, суд назначил Александру Шабарчину и Данилу Васильеву «чрезмерно мягкое наказание» (два года лишения свободы и год лишения свободы условно). Она также отметила, что оправданный Александр Эткин «выполнял отведённую ему роль для достижения общей преступной цели — изготавливал видеофайл, задевающий чувства неопредёленного круга лиц», и «желал наступления последствий в виде размещения видеофайла в сети Интернет».

Напомним, 18 августа Ленинский районный суд Перми вынес приговор по делу о манекене Владимира Путина. Шабарчин и Васильев были признаны виновными по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство по предварительному сговору»), Шабарчин получил два года лишения свободы, он взят под стражу в зале суда. Васильев приговорён к году лишения свободы условно и году испытательного срока. Третий фигурант — Эткин, снявший ролик, — оправдан в связи с отсутствием состава преступления.

В ноябре 2018 года трое активистов привязали к фонарю манекен с лицом Путина и надписью «лжёт» и «военный преступник Пыня В. В.». В этих действиях следствие усмотрело явное неуважение к обществу по мотивам политической ненависти или вражды.