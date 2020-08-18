В Перми вынесли приговор участникам акции с чучелом Путина

Ленинский районный суд Перми вынес приговор фигурантам дела об акции с чучелом Путина в тюремной робе, сообщает «Апология протеста».

Активист местного штаба Навального Александр Шабарчин получил два года колонии, другой активист Данила Васильев — один год условно, их признали виновными в хулиганстве по предварительному сговору. Ещё один фигурант дела, либертарианец Александр Эткин, оправдан в связи с отсутствием состава преступления. Адвокаты осуждённых заявили, что готовы обжаловать решение суда вплоть до ЕСПЧ.

Напомним, в ноябре 2018 года в центре Перми у ЦУМа появилось чучело с лицом президента России Владимира Путина и словами «Военный преступник Пыня В.В.» на груди и надписью «Лжец» на лбу. В декабре по городу развесили плакаты с изображением Путина и новогодним поздравлением, где говорилось, что в новом году россиян ждут повышение пенсионного возраста и рост налогов. В январе 2019 года из-за двух акций возбудили уголовное дело.