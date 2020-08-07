В Перми для троих активистов запросили реальные сроки по делу об акции с манекеном Путина

В Перми государственный обвинитель в суде запросил сроки для фигурантов дела об акции с манекеном Владимира Путина, сообщает «Апология протеста».

Речь идёт об акции в ноябре 2018 года — в центре Перми активисты привязали манекен в тюремной робе и с маской Путина к столбу. На нём была табличка «Лжец военный преступник Пыня В. В.».

Троих активистов обвинили в хулиганстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, Шабарчин был организатором акции, а Котов и Васильев, которому в ноябре 2018 года было 17 лет, снимали это на видео.

В основу дела легла экспертиза, сделанная специалистами Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) по заказу регионального Следственного комитета. По результатам экспертизы было установлено, что данный ролик «причинил нравственный ущерб, нанёс оскорбление неопределённому множеству лиц — тем, в частности, кто на президентских выборах отдал свой голос Владимиру Путину, кто поддерживает деятельность президента РФ и испытывает к нему искреннее уважение».

По мнению экспертов, участники съёмки действовали «по мотивам политической, идеологической вражды, а также по мотивам вражды в отношении социальной группы лиц — жителей Российской Федерации, поддерживающих деятельность президента РФ Владимира Путина». В то же время в апреле 2019 года МВД проводило экспертизу надписи на манекене и не нашло в ней экстремизма.

Тем не менее Александру Шабарчину гособвинитель запросил три года колонии, Александру Котову — два, Даниле Васильеву — полтора года колонии.