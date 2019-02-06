В Перми избили ветерана ВОВ из-за долга дочери

В Перми участника Великой Отечественной войны 90-летнего Василия Ушакова избили неизвестные, ворвавшиеся в квартиру, пишет местное издание «Вкурсе.ру». Незваные гости заявили ветерану, что являются новыми собственниками жилья. Ушаков попытался помешать «новым владельцам», которым якобы должна его дочь.

«Я пытался ему помешать, но он не слышал меня, пытался пинать ногами. После этого он зажал мою руку дверью», — рассказал ветеран.

Во время «заселения» новых владельцев у ветерана пропали сбережения — 28 тысяч рублей.

До этого инцидента дочь ветерана ВОВ Татьяна обратилась в микрофинансовую организацию, сотрудники которой уговорили женщину заложить квартиру «для надёжности».

«Мне показалось это странным. Однако мне не дали спокойно всё обдумать», — жалуется пострадавшая.

По словам Татьяны, ей с отцом позволили пока пожить в маленькой комнатке в их теперь уже бывшей квартире. В другую комнату вселили молодого человека.

Инцидентом заинтересовалась полиция. В пресс-службе МВД России по Пермскому краю сообщили, что было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, ведётся следствие.