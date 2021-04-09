В Пензе школьница выиграла суд у полиции, которая поставила её на учёт из-за поста о протестной акции

Железнодорожный районный суд Пензы отменил постановление полиции в отношении восьмиклассницы Анастасии, которую поставили на учёт из-за постов во «ВКонтакте» об акции протеста КПРФ, со ссылкой на защитника школьницы Михаила Лисина пишет издание «7х7».

По словам юриста, 15-летнюю Анастасию поставили на учёт в подразделении по делам несовершеннолетних при управлении МВД Пензы в конце февраля. Он отметил, что школьница не достигла возраста привлечения к административной ответственности, поэтому состава правонарушения нет.

«Значит, нет и административного производства. А вывод о вине может быть сделан только в рамках административного производства. В отношении Анастасии был отказ в возбуждении дела, но в этом отказе они сделали вывод о её вине, что недопустимо исходя из принципа презумпции невиновности», — рассказал юрист.

«7х7» также сообщает, что Следственный комитет Пензы начал проверку в отношении депутата городской думы от КПРФ Александра Рогожкина по статье о вовлечении несовершеннолетних в совершение преступления (150 УК РФ). Проверку начали по заявлению классного руководителя Анастасии Екатерины — она сообщала, что депутат просил её прекратить давление на школьницу.

В феврале школьница опубликовала посты об акции КПРФ «За Россию без олигархов и дворцов» на своей странице во «ВКонтакте». Она рассказывала, что руководство школы попросило её удалить их, а также вызвало на беседу её мать. После отказа заместитель директора школы написала заявление в полицию с просьбой проверить пост на экстремизм и призывы к свержению режима.