В Парке советской скульптуры в Нижнем Тагиле уже этой осенью появится ажурная беседка 

В Парке советской скульптуры начался новый этап благоустройства. Нижнетагильский музей изобразительных искусств получил около 4 млн рублей из городского бюджета и по программе «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года».

Сейчас уже готово её основание, установлены столбы ограждения. Завтра подрядчики начнут монтаж конструкции. Кованую чугунную беседку отольют специалисты местной компании «Промснаб». Строительство завершится до 30 сентября.

«Ажурная конструкция хорошо впишется в общий ансамбль сквера. Новая площадка может использоваться для проведения пленэров, художественных выставок, встреч на открытом воздухе и концертов. У музейщиков планов по оживлению пространства много. Уверен, что территория будет востребована и интересна», — отметил заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров.

Создание парка в духе советской скульптуры, прилегающего к зданию Нижнетагильского музея изобразительных искусств, началось в 2019 году. На данный момент здесь установлено 12 скульптур, которые были привезены из разных городов Свердловской области. Коллекция экспонатов постоянно пополняется. Реставрацией и восстановлением занимается скульптор Владимир Бекетов. А ещё скульптуры периодически принимают спа-процедуры. Это нужно для защиты фигур от агрессивной среды.

Также в планах музейщиков и администрации города реставрация старинного подвала, в котором размещался винный погреб купца Аксёнова. Его обнаружили в ходе строительства сквера, в целях безопасности подземное помещение сейчас законсервировано. После работ по усилению сводов там разместят историческую инсталляцию, установят винные бочки и другие предметы купеческого быта конца XIX века.