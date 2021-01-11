В парке Бондина в Нижнем Тагиле из-за морозов закроют аттракционы и каток 

В связи с ухудшением погодных условий и надвигающимися морозами в парке им. Бондина могут закрыть аттракционы и каток. Если температура воздуха опустится ниже 25 градусов, развлечения будут недоступны гостям парка. Сам парк будет открыт, несмотря на капризы погоды.

Как рассказала АН «Между строк» директор парка Юлия Журалёва, по существующим нормативам при 25 градусах мороза работа аттракционов и корта приостанавливается. Прогулочные зоны всё равно будут открыты для посещения с 7:00 до 22:00. Каток в парке Бондина будет работать как минимум до конца февраля, до прихода климатической весны.