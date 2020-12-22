Где покататься? Рейтинг ледовых катков Нижнего Тагила от АН «Между строк»

Ледовые площадки города открыты и ждут тагильчан кататься на коньках. Для того чтобы вам было легче выбрать каток, агентство новостей «Между строк» составило субъективный рейтинг из 13 популярных городских ледовых катков и кортов. Основными критериями при оценке стали качество льда, освещение, наличие проката коньков, места для переодевания, музыкальное оформление и меры по предотвращению коронавирусной инфекции.

Первое место в нашем рейтинге занимает каток в парке «Народный» как самый доступный.

Ледовая площадка находится прямо в парке. Для посетителей оборудован пункт выдачи и место для переодевания. В прокате выдают хоккейные и фигурные коньки с 34-го размера. За вход со своими коньками не нужно платить, и катание не будет ограничено по времени. Каток открыт всю неделю, но прокат работает только в уик-энд — с пятницы по воскресенье. С наступлением темноты лёд освещается прожекторами и играет музыка. Так что на катке в «Народном» можно провести несколько часов кряду.

Во время заливки льда в понедельник и вторник каток не работает.

Режим работы: с 10.00 до 22.00 каждый день.

Стоимость: прокат работает с пятницы по воскресенье — 150 руб/час, вход со своими коньками свободный.

На второй строчке нашего рейтинга расположился корт «Фотеевский», пр. Уральский, 105.

Для поддержания катка в хорошем состоянии здесь два-три раза в неделю происходит обновление льда. Из плюсов можно выделить красивый вид на Муринские пруды и удобное время работы. Даже в будни здесь можно взять коньки на прокат и находиться без ограничений по времени. В вечернее время каток подсвечивается новогодними гирляндами.

Режим работы: будние дни с 16.00 до 21.00, выходные дни с 12.00 до 22.00.

Стоимость: вход — 100 руб. (время не ограничено), вход и прокат коньков (время не ограничено): детские (до 35-го размера) — 150 руб., взрослые (с 36-го размера) — 200 руб.

Обязательна предварительная запись по телефону: 8 (982) 745-07-09.

Каток на стадионе «Юность» (пр. Мира, 42а) считается самым большим по площади.

Найти сам стадион очень легко, но заметить прокат будет непросто. Указатели на территории стадиона отсутствуют, поэтому необходимо пройти через главный вход и двигаться направо вдоль самого катка. Стоимость посещения одинакова для всех желающих. Единственное отличие — выход на лёд со своими коньками не ограничен по времени. На катке играет музыка. Из удобств стоит отметить наличие ящиков, в которых можно оставить личные вещи. Также в помещении проката предусмотрены санитайзеры, разметка для соблюдения дистанции, сотрудники работают в медицинских масках. Основной минус — это недостаточное освещение в вечернее время суток, за что каток получает третье место в нашем рейтинге.

Режим работы: четверг и пятница с 18.00 до 21.00, суббота и воскресенье с 14.00 до 22.00.

Касса работает до 20.00, в выходные дни — до 21.00.

Стоимость: вход — 150 руб. (время не ограничено), прокат — 150 руб/час.

Телефон для информации: 8 (3435) 25-10-01.

На четвёртой строчке нашего рейтинга — каток в парке им. А. П. Бондина.

Он может похвастаться одним из самых красивых видов — на акваторию Тагильского пруда и Лисью гору. Здесь всегда много катающихся. На катке играет музыка, а с наступлением темноты он освещается подсветкой и праздничными гирляндами. Раздевалка находится в пристройке к прокату, где приветливый персонал поможет подобрать коньки. Основные минусы — неровная поверхность льда и неотапливаемая раздевалка, в которой нет возможности согреться.

Режим работы: вторник — воскресенье с 12.30 до 21.00, со 2 по 8 января 2021 года с 11.00 до 21.00.

Стоимость: вход — 100 руб. (время не ограничено), прокат коньков — 150 руб/час.

Телефон для информации: 8 (3435) 25-32-83.

Пятое место занимает каток на стадионе «Юпитер», ул. Выйская, 63.

Эта ледовая площадка предназначена только для свободного катания. Если вы хотите поиграть в хоккей, то лучше выбрать для этого другой корт. На входе в спортивную школу вам предложат обработать руки антисептиком и измерят температуру. В прокате можно взять коньки любого размера.

Режим работы: понедельник — пятница с 15.00 до 21.00, суббота и воскресенье с 12.00 до 21.00.

Стоимость: вход — 100 руб., прокат коньков — 50 руб.

Телефон для информации: 8 (3435) 23-00-53.

Корт «Кристалл» (пр. Ленина, 32) получает шестое место.

Каждое утро ледовую площадку чистят, а затем происходит её заливка. Поддержание льда в хорошем состоянии — самое главное преимущество этого корта. Он хорошо подходит как для свободного катания, так и для игры в хоккей. Здесь тренируются воспитанники детско-юношеского спортивного клуба «Кристалл». Поэтому прежде, чем пойти на каток, стоит уточнить, будут ли в это время проходить тренировки.

Режим работы: с 10.00 до 21.00, технический перерыв с 14.00 до 16.00.

Стоимость: вход — 50 руб. (время не ограничено), прокат коньков — 100 руб/час.

Уточнить информацию можно по телефону: 8 (906) 800-99-07.

Корт на территории стадиона АО НПК «Уралвагонзавод», ул. Ильича, 2а.

Найти прокат будет непросто, для этого нужно пройти через весь стадион и свернуть направо. Работает ледовая площадка только два дня, поэтому её мы расположили на последней, седьмой строчке нашего рейтинга.

Режим работы: суббота с 14.00 до 16.00 и с 17.00 до 21.00, воскресенье с 12.00 до 15.00 и с 17.00 до 21.00. Перерыв с 16.00 до 17.00.

Стоимость: вход для работников УВЗ — 100 руб., для тагильчан — 150 руб., прокат коньков — 100 руб.

Телефон для информации: 8 (3435) 34-45-96.

Остальным каткам мы решили не присваивать рейтинговых мест. Открытые катки для свободного посещения со своим инвентарём доступны в любое время суток. Большинство из них закреплены за муниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности. На них мы тоже побывали и выделили самые лучшие.

Каток по адресу ул. Гвардейская, 48 и хоккейный корт по адресу ул. Металлургов, 6 на Тагилстрое залили ещё в конце ноября. Несколько раз в неделю сотрудники клуба туристов «Азимут» с утра заливают корты, а уже вечером на них катаются жители.

Спортивная площадка на ул. Володарского, 5 является излюбленным местом для жителей Вагонки. Здесь предусмотрены скамьи для переодевания. На самом катке имеются хоккейные ворота. Восстановление катка произошло в 2016 году на средства немецкой косметической фирмы Beiersdorf (бренд Nivea).

Каток на Вые по ул. Красноармейской, 190а хорошо освещён, имеет ровную поверхность льда, до него легко добраться. Единственный недостаток дворового корта — отсутствие скамеек.

Среди бесплатных катков на Гальянке стоит выделить две площадки: по адресу пр. Уральский, 70 и ул. Тагилстроевская, 5. Оба катка активно посещают жители района. Лёд здесь ровно залит, везде стоят хоккейные ворота.