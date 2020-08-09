В палаточном лагере под Балтийском двое детей подорвались на снаряде времён Второй мировой войны

В Калининградской области 9 августа двое детей подорвались на снаряде времён Второй мировой войны. Инцидент произошёл в палаточном лагере, расположенном в лесу под Балтийском.

Как пишет Znak.com, две семьи с маленькими детьми приехали в лагерь на отдых. Во время разведения костра произошла детонация снаряда, который находился в грунте.

«В результате осколочные ранения получили мальчик пяти лет и девятилетняя девочка. Оба ребёнка с тяжёлыми травмами госпитализированы в лечебное учреждение, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — сообщили в региональном СУ СКР.

В ведомстве добавили, что после ЧП следствием проведён осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские и взрывотехническая экспертизы.