В Орловской области осуждённые за продажу кондитерского мака супруги сбежали из зала суда

В Орловской области в федеральный розыск объявлены Михаил и Наталья Королёвы, которые за продажу кондитерского мака были приговорены к лишению свободы, пишет «Новая газета».

Супруги скрылись из здания Мценского районного суда в перерыве заседания, в ходе которого им оглашали приговор.

«Очевидцы говорят, что, войдя в зал после перерыва, судья продолжил читать приговор как ни в чём не бывало — отсутствие двух подсудимых он то ли не заметил, то ли не захотел замечать», — отмечает издание.

Королёвы держали торговые павильоны на городском рынке Мценска и в числе прочего продавали и кондитерский мак. Уголовное дело в отношении них, а также в отношении двух продавщиц — Тамары и Татьяны — было возбуждено по статье 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств, совершённый организованной группой» и статье 174.1 («Легализация (отмывание)» в 2014 году.

Сотрудники ФСКН нашли наркоманов, которые покупали на рынке мак и ацетон, добились от них показаний, что им «сбывали» наркоту, «замаскированную под семена пищевого мака».

В ходе следствия и суда супруги не отрицали, что продавали кондитерский мак. В то же время сторона обвинения не смогла привести доказательств того, что морфин, кодеин и тебаин, реализация которых и инкриминировалась Королёвым, были замаскированы под семена пищевого мака либо что Королёвы специально смешивали эти вещества и опыляли ими десятки килограммов продукта. Мак, приобретаемый ими на рынке в Москве, всегда был в заводских упаковках, и фактов вскрытия упаковок ФСКН не обнаружила.

Несмотря на это, на суде Михаил Королёв получил 12 лет строгого режима, Наталья Королёва — 10 лет лишения свободы. Сроки были оглашены уже после того, как супруги сбежали из здания суда. Продавщицы Татьяны и Тамары получили по 10,6 и 11 лет лишения свободы, женщин взяли под стражу в зале суда.

Напомним, неделю назад суд в Перми вынес приговор 64-летнему ветерану труда Игорю Трошеву, у которого нашли мак в огороде. Трошева приговорили к одному году лишения свободы условно за культивирование наркотического растения. На суде обвинитель требовал в качестве наказания для пенсионера три года лишения свободы.