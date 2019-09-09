В ООН призвали провести расследование жёстких задержаний на митингах в Москве

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет поддержала призывы СПЧ расследовать случаи чрезмерного применения полицейскими силы при задержании протестующих на митингах в Москве.

«Я озабочена чрезмерными арестами и действиями полиции в России, где вчерашним местным выборам в Москве предшествовали недели протестов, ставших следствием исключения нескольких оппозиционных кандидатов», — сказала она.

Как пишет ТАСС, Бачелет считает, что необходимо провести расследование жёстких задержаний митингующих. Также комиссар призвала российские власти «поддерживать свободу выражения мнения, право на мирные собрания и право участия в общественной жизни».

Напомним, в конце августа Совет по правам человека при президенте РФ попросил Генпрокуратуру проверить обоснованность возбуждения уголовного дела о массовых беспорядках в связи с акцией 27 июля, а также факты необоснованного применения физической силы и спецсредств к участникам митингов, которые проходили 27 июля, 3 и 10 августа.