СПЧ не выявил признаков массовых беспорядков на акции 27 июля

Совет по правам человека при президенте РФ обратился в Генпрокуратуру России с просьбой проверить обоснованность возбуждения уголовного дела о массовых беспорядках после несогласованного митинга, прошедшего в Москве 27 июля. Письмо направлено на имя генерального прокурора Юрия Чайки. В нём говорится, что члены СПЧ не выявили свидетельств массовых беспорядков в ходе протестной акции.

Также в ведомстве сомневаются в том, что предшествующая возбуждению уголовного дела процессуальная проверка была проведена квалифицированно и тщательно.

«Не было обнаружено членами Совета следов погромов, поджогов, уничтожения имущества, применения участниками публичного мероприятия оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ», — сказано в сообщении на сайте СПЧ.

Правозащитники привели в пример события лета 2002 года, когда после проигрыша Японии на ЧМ по футболу в Москве, болельщики российской сборной устроили массовые беспорядки.

«Толпа забрасывала бутылками витрины, перевернула и сожгла несколько автомашин, громила имущество на протяжении своего движения до Лубянской площади, в результате чего пострадали 79 человек, 49 из них были госпитализированы, один человек скончался от ножевых ранений», — цитирует Znak.com заявление совета.

В СПЧ подчеркнули, что ничего, даже отдалённо напоминающего эти события, на акции 27 июля 2019 года выявлено не было.