Совет по правам человека обратится в силовые ведомства в связи с действиями полиции на акциях 27 июля и 3 августа

Совет по правам человека при президенте РФ направит обращения в СК, Генпрокуратуру, Росгвардию и МВД с требованием предоставить полную информацию о действиях правоохранительных органов во время протестов 27 июля и 3 августа, сообщил «Коммерсанту» глава СПЧ Михаил Федотов.

По словам члена СПЧ Ильи Шаблинского, в обращении в СК планируется сказать о том, что члены совета не увидели на акции 27 июля признаков массовых беспорядков, а зафиксировали лишь признаки административных правонарушений. Член СПЧ Илья Борисов сообщил, что совет также попросит объяснить применение силы к протестующим.

Источник в СПЧ рассказал, что некоторые члены совета предлагали сделать общее публичное заявление в связи с акциями 27 июля и 3 августа, однако Михаил Федотов выступил против этого.

Напомним, 3 августа в Москве прошла несогласованная акция с требованием допустить оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. По данным полиции, на акции было задержано 600 человек, по информации «ОВД-Инфо» — порядка 1001, при этом 19 человек при задержании избили. Департамент здравоохранения Москвы сообщил о госпитализации пяти человек после митинга, скорая помощь выезжала на митинг 12 раз.

Ранее аналогичный митинг прошёл 27 июля и продолжался более семи часов. По данным ГУ МВД по Москве, на акции были задержаны 1074 человека, по данным «ОВД-Инфо» — 1373 человека. После этого 1 августа Следственный комитет официально объявил, что уголовному преследованию по части 2 статьи 212 УК РФ будут подвергнуты десять участников митинга. В рамках этого дела арестовано шесть человек.