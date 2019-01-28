В Омске проверяют информацию о воспитателе, заклеивавшей рты детям

Департамент образования Омска начал проверку информации о том, что воспитатель одного из местных детских садов связывала детей и заклеивала им рты скотчем, пишет РИА Новости.

Поводом для проверки стало сообщение матери одного из воспитанников детского сада в одном из омских пабликов соцсети «ВКонтакте». Она заявила о том, что пришедшая в детский сад несколько месяцев назад новая воспитательница регулярно связывала детей, заклеивала им рты скотчем, а затем запугивала малышей, чтобы они не говорили об этом родителям.