В Омске проверяют информацию о воспитателе, заклеивавшей рты детям

Департамент образования Омска начал проверку информации о том, что воспитатель одного из местных детских садов связывала детей и заклеивала им рты скотчем, пишет РИА Новости.
Поводом для проверки стало сообщение матери одного из воспитанников детского сада в одном из омских пабликов соцсети «ВКонтакте». Она заявила о том, что пришедшая в детский сад несколько месяцев назад новая воспитательница регулярно связывала детей, заклеивала им рты скотчем, а затем запугивала малышей, чтобы они не говорили об этом родителям.
«Воспитательница, о которой идёт речь, написала заявление по собственному желанию. С 25 января в учебном учреждении не работает. По обращению родителя в пятницу директор создала комиссию по проверке изложенных родителями фактов», — говорится в комментарии департамента образования Омска.