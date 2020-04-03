В одном из посёлков Ленинградской области введут экспериментальный режим ЧС

Власти Ленинградской области выберут населённый пункт для введения в нём «локального режима чрезвычайной ситуации», сообщил «Интерфакс» губернатор Александр Дрозденко.

В ходе совещания с главами муниципальных районов, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи, Дрозденко заявил, что власти во время такого эксперимента протестируют взаимодействие всех служб и средств, задействованных в системе ЧС.

«В течение выходных дней мы определимся с данным населённым пунктом и нормативными документами, в начале недели эту ситуацию введём», — сообщил губернатор.

Он добавил, что в поселениях, где выявлены заболевшие коронавирусом, необходимо ограничить движение «без дела» жителей и транспорта.

«Мы будем тестировать. Возможно введение более жёстких карантинных мер на отдельных улицах, в отдельных домах и кварталах. Никаких ввода войск, патрулирования вооружёнными силами, людей с автоматами на улицах не планируется. Мы с вами ещё до этого не дошли», — сказал Дрозденко.

Он также поручил главам районов, где выявлены случаи коронавируса, усилить карантинные мероприятия.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».