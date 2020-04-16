В общественном транспорте Екатеринбурга после дезинфекции нашли кишечную палочку

Санитарные врачи обнаружили в общественном транспорте Екатеринбурга, в котором из-за коронавируса проводят дезинфекции, бактерии группы кишечной палочки, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Бактерии нашли в единичных смывах, которые были взяты с поручней в вагонах метров, трамваев, салонах автобусов. В связи с этим администрации Екатеринбурга рекомендовано улучшить профилактическую дезинфекцию автотранспортных средств. Сейчас санврачи оказывают властям консультационно-методическую помощь по повышению качества проводимых работ.

Сегодня сотрудники регионального ведомства планируют проконтролировать приготовление дезинфицирующего раствора и концентрацию действующего вещества при проведении дезинфекции транспорта и повторно взять смывы для лабораторных исследований.

С 18 марта общественный транспорт Екатеринбурга проходит обязательную обработку дезинфицирующими средствами из-за пандемии коронавируса. На сегодня в области зарегистрировано 111 случаев инфекции.

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