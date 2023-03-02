В областной календарь креативных событий вошли проекты нижнетагильского кластера SAMORO.doc и черноисточинской «Арт-резиденции»  

В календарь креативных событий Свердловской области, которые при господдержке будут реализованы в 2023 году на площадках креативных кластеров региона, вошли проекты нижнетагильского кластера SAMORO.doc и черноисточинской «Арт-резиденции», сообщили в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства (СОФПП).

Фонд объявил результаты конкурсного отбора проектов. Помощь в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» получат фестивали, форумы, представления артистов и просветительские проекты на социально значимые темы.

Конкурсный отбор прошли: фолк-фестиваль «Весёлые холмы» в «Арт-резиденции» (Черноисточинск), карнавал на воде и «Хорошествие» креативного кластера «На заводе» в Сысерти, проект обучения разным дисциплинам детей с ОВЗ «Напоказ» в креативном кластере SAMORO.doc (Нижний Тагил), фестиваль креативных индустрий «Гор.Н» (Новоуральск), фестиваль «Узелки» в креативном кластере на Арамильской суконной фабрике, серия психологических практикумов по раскрытию креативного потенциала и творческих способностей «Я креативный» социального кластера.

В кластере «Домна» пройдут: книжный фестиваль «Красная строка», форум «Метавселенная как новая реальность», проект «распаковки» «Домны» с шоуменом Андреем Рожковым, форсайт-сессия о том, как запустить стартап, выставка и показ одежды к 300-летию Екатеринбурга «Духи предков», конференция для digital-специалистов, творческий проект с участием известных артистов театра и кино, лекции, паблик-токи, воркшопы и семинары на актуальные для горожан темы.

«На проведение мероприятий в креативном кластере “Домна” было заявлено 50 проектов, выиграли восемь. Конкурс на организацию мероприятий в других кластерах Свердловской области прошли шесть проектов из 20. Они получат организационную и финансовую поддержку. Основное условие отбора — содействие развитию креативных индустрий региона. Кроме того, нам важно было собрать календарь событий для разных целевых аудиторий. “Домна”, как штаб-квартира сети креативных кластеров области, примет у себя часть событий. Но внимание будет уделено и каждому кластеру в отдельности с учётом его специфики», — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

В состав жюри конкурсных отборов вошли представители Министерства инвестиций и развития Свердловской области, администрации Екатеринбурга, СОФПП и креативного кластера «Домна». Участие в конкурсах могли принять как кластеры и пространства, так и авторы творческих проектов, которые будут реализованы на площадках уральских кластеров и пространств.