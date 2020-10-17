В областном Минздраве опровергли информацию об избиении 85-летней пациентки инфекционной больницы Нижнего Тагила

В Минздраве Свердловской области опровергли информацию об избиении пенсионерки в инфекционной больнице Нижнего Тагила, отметив, что гематомы могли образоваться из-за некоторых препаратов.

«Во-первых, хотелось бы отметить, что, несмотря на особую опасность новой коронавирусной инфекции для пожилых людей, 85-летнюю пациентку успешно вылечили от ковида и выписали домой. Это, безусловно, свидетельствует о нацеленности и готовности всего медицинского персонала больницы оказывать помощь на самом высоком профессиональном уровне. При лечении пожилых пациентов с COVID-19 используются препараты, предотвращающие образование тромбов, некоторые из них, по данным специалистов, могут приводить к гематомам, что естественно и объяснимо с точки зрения физиологии», — заявили Znak.com в министерстве.

В Минздраве также добавили, что в рамках предварительной проверки были опрошены другие пациентки палаты, которые проходили лечение вместе с пенсионеркой. Они также опровергли данные об избиении. Однако проверка министерства продолжится, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Нижнем Тагиле родные заболевшей коронавирусом 85-летней бабушки пожаловались в Минздрав Свердловской области на то, что её били в инфекционной больнице. По телефону пенсионерка регулярно жаловалась на то, что её привязывают и бьют.