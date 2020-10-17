В Нижнем Тагиле родственники 85-летней бабушки с коронавирусом пожаловались на издевательства над ней в инфекционной больнице

В Нижнем Тагиле родные заболевшей коронавирусом 85-летней бабушки пожаловались в Минздрав Свердловской области на то, что её били в инфекционной больнице. Об издевательствах в медучреждении написала внучка пострадавшей в соцсетях, сообщает Znak.com. По её словам, бабушку госпитализировали в городскую инфекционную больницу 2 октября, после подтверждения COVID-19. По телефону старушка регулярно жаловалась на то, что её привязывают и бьют. 12 октября больную возили на рентген, после чего у неё оказалась повреждена рука. А 14 октября её выписали. Когда родные раздели бабушку дома, то были поражены увиденным – всё тело старушки оказалось в синяках.

«Когда начала раздевать её дома, пришла в ужас, – написала внучка в соцсетях. – Она просто вся в синяках, оба плеча, руки и, как выяснилось сегодня после разговора с лечащим врачом этой больницы, оказывается, у неё перелом плеча и множественные ушибы. Она очень хотела домой, а персонал больницы привязывал её и бил. Нет слов. Есть же телефон, не можете успокоить, мы бы её забрали, сколько раз просили выписать её, но нет, она в надёжных руках. В конце концов, поставьте успокоительное, снотворное, ну не привязывать же и бить».

15 октября перелом правого плеча пожилой женщины подтвердился на рентгене. Лечащий врач инфекционной больницы в свою очередь заявил, что пациентка нападала на медперсонал, утверждает внучка. Сейчас работники медучреждения снимают побои и собирают показания с соседей по палате. По версии больницы, бабушка получила перелом, когда упала. При этом с доказательством того, что травмы были получены именно в инфекционке, могут возникнуть проблемы. По словам девушки, нужно было их фиксировать ещё при выписке.

Журналисты обратились за разъяснениями в министерство здравоохранения Свердловской области. В ведомстве пообещали провести расследование, но только после того, как пострадавшая или её официальный представитель сами туда обратятся.