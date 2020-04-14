В Новоуральске уволенных из-за коронавируса направят на общественные работы

Администрация ЗАТО Новоуральск планирует организовать общественные работы на базе комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике для тех, кто находится под риском увольнения из-за того, что многим предприятиям в России запретили работать из-за пандемии коронавирусной инфекции, пишет Znak.com.

Мероприятие содержится в плане по обеспечению устойчивости экономики и социальной стабильности Новоуральска, его хотят реализовать в мае 2020 года. Власти Новоуральска указывают, что на общественные работы смогут претендовать и те, кого перевели на режим неполного рабочего времени или кого отправили в отпуск без содержания. Администрация ЗАТО планирует и другие меры поддержки жителей: в плане предлагают особо помогать нуждающимся, а также на полгода отсрочить уплату налога на землю и имущество физлиц.

На сегодня в России вирус выявили у 21 тысячи человек, в Свердловской области заболевание подтвердили у 93 человек, из них 37 уже выписаны из больницы.

В соответствии с указом президента России губернаторы регионов, в том числе и руководитель Свердловской области, ограничили работу многих предприятий бытовых услуг и досуговых центров, что лишило компании прибыли. Также без денег остались фирмы, связанные с туризмом. Из-за этого в стране может произойти массовое сокращение рабочих мест.

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