​​​​​​​В Новоуральске три подростка украли из храма ящик для пожертвований

В новоуральском храме преподобного Сергия Радонежского трое подростков похитили ящик с пожертвованиями прихожан. В нём находилось порядка 80 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области, одного из воришек удалось задержать в лесопарке, 11-летний подросток пытался убежать от патруля. Там же был найден похищенный ящик.
«Чуть позже были задержаны ещё двое несовершеннолетних подельников. Все трое юношей были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области.
Ящик с пожертвованиями был возвращён храму. В ведомстве также добавили, что воспользоваться деньгами злоумышленники не успели.
В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области добавили, что подростки из неблагополучных семей и состоят на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.
«С ними проведены профилактические беседы, им разъяснена ответственность, предусмотренная законодательством за кражи. По данному факту проводится проверка, по итогам которой территориальным ОВД будет принято обоснованное решение. Представители МВД намерены завести административное делопроизводство по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию своих детей в отношении родителей задержанных любителей чужих денег», — отметил полковник Горелых.