​​​​​​​В Новоуральске три подростка украли из храма ящик для пожертвований

В новоуральском храме преподобного Сергия Радонежского трое подростков похитили ящик с пожертвованиями прихожан. В нём находилось порядка 80 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области, одного из воришек удалось задержать в лесопарке, 11-летний подросток пытался убежать от патруля. Там же был найден похищенный ящик.

«Чуть позже были задержаны ещё двое несовершеннолетних подельников. Все трое юношей были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области.

Ящик с пожертвованиями был возвращён храму. В ведомстве также добавили, что воспользоваться деньгами злоумышленники не успели.

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области добавили, что подростки из неблагополучных семей и состоят на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.