В Новоуральске рецидивиста и подростка будут судить за попытку убийства таксиста

В Новоуральский городской суд передано уголовное дело ранее судимого 25-летнего мужчины и его 17-летнего знакомого, которых обвиняют в покушении на жизнь таксиста и кражу его машины, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

Старшему из фигурантов дела инкриминируется часть 3 статьи 30 УК РФ, пункт «к» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершённое с целью облегчить совершение другого преступления»), статья 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем») и статья 150 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления»), подросток проходит обвиняемым только по статье 166 УК РФ.

По версии следствия, ночью 12 мая 2018 года обвиняемые, находившиеся в опьянении, решили поехать из Новоуральска в Серов к своему знакомому и заказали такси. По дороге неожиданно для подростка старший приятель ударил водителя ножом в шею, из-за чего автомобиль съехал в кювет. Водитель выбежал, а компания, вызвавшая такси, пыталась выехать из кювета, но вызволить автомобиль у них не вышло, после чего они скрылись с места происшествия. Их местоположение установила полиция.

«Сотрудники уголовного розыска территориального отдела полиции по горячим следам сумели задержать подозреваемого — в пределах 2 часов после произошедшего. При этом полицейские изъяли орудие преступления у взрослого обвиняемого после его задержания», — сообщил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

Раненому таксисту помог один из проезжающих по трассе водителей. Экспертиза установила, что нож задел его по касательной, травма квалифицирована как лёгкий вред здоровью.

В СУ СКР уточнили, что в ходе расследования был проведён комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин преступлений. Следователи опросили потерпевшего, обвиняемых и свидетелей, показания также были проверены на месте. Кроме того, были произведены очные ставки и выемки, экспертизы. В рамках расследования было внесено представление «в целях устранения причин и условий, способствовавших тому, что ранее судимый мужчина вновь совершил преступление».