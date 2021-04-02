В Новосибирской области энергетики через суд пытаются взыскать с шестилетней девочки долги умершей матери

В Новосибирской области суд приступил к рассмотрению дела шестилетней девочки, получившей иск от энергетической компании, которая требует возместить долги её умершей матери, пишет «Тайга.Инфо».

В суд обратилась «Сибирская тепло-энергетическая компания» — организация хочет взыскать с ребёнка долги за теплоснабжение, оставшиеся после смерти её матери. Дело рассматривает судья Колыванского районного суда Анастасия Руденко.

Мать ребёнка скончалась в 2016 году от осложнений после гриппа. Наследниками долей в квартире стали её мать, бывший муж, а также дочь, объявленная правопреемницей долга в размере 26 тысяч рублей.

«В суд мы пришли, конечно, судья удивилась, увидев девочку и повестку. Говорит: "А кто такая Полина Павловна?" А Полине Павловне — шесть лет. Она удивилась, сказала, мол, как так? Ну вот так, вы же выписывали повестку», — рассказывала ранее бабушка девочки.

В ходе судебного процесса девочку будет представлять её дядя, поскольку у семьи нет средств на услуги адвоката. Мужчина ранее обращался за помощью к детскому омбудсмену и районному прокурору, но ответа от них не получил.