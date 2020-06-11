В Новосибирской области более 500 медиков заразились коронавирусом

В Новосибирской области коронавирусом заразились 549 медицинских работников, со ссылкой на представленные на сессии регионального законодательного собрания данные управления Роспотребнадзора пишет «Тайга.инфо».

Кроме того, заболели 23 сотрудника образовательных учреждений, 111 школьников, 43 дошкольника и 16 студентов. Ранее, 4 июня, областной Минздрав сообщал, что в регионе около 350 заболевших медиков. Таким образом, за неделю количество заболевших медработников выросло в 1,5 раза.

По данным на 11 июня, в Новосибирской области выявлено 3960 случаев коронавируса. За время эпидемии от инфекции умерло 48 пациентов.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».