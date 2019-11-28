В Новосибирске выгнанная с праздника школьница рассказала об избиении одноклассником

Восьмилетняя школьница Милана из Новосибирска, которую в начале ноября выгнали с чаепития из-за не сданных её мамой денег на нужды класса, вместе с родителями рассказала об избиении одноклассником, пишет «Комсомольская правда — Новосибирск».

Мама девочки рассказала, что одноклассник перед всем классом сказал ей: «Это ты виновата, что у нас больше не будет чаепитий» — и пнул её. Женщина считает, что мальчика побудила его мама — подруга родительницы, которая выгнала Милану с праздника.

«Утром мы сделали рентген и зафиксировали в больнице сильный ушиб копчика — врач запретила много сидеть и освободила от занятий до понедельника. Этот мальчик и раньше в классе девочек задирал: то блузку порвёт, но до таких крайностей не доходило», — рассказала мама Миланы.

Женщина не будет писать заявление, но пожаловалась участковому, чтобы тот «достучался» до родителей, которые допускают подобное отношение к девочкам. Мама Миланы также рассказала, что полиция отказался возбуждать дело по предыдущему заявлению об оскорблении девочки на чаепитии.

«У меня есть сообщение от самой обидчицы Миланы, что она выводила ребёнка из-за стола за руку, потому что "было шумно" и она "хотела объяснить", чтобы дочь села рядом со своими кексами и своим соком», — сказала мама школьницы.

Напомним, в начале ноября в новосибирской школе № 183 мать одной из учениц выгнала школьницу с чаепития из-за не сданных её мамой денег на нужды класса. Мама одноклассницы якобы взяла девочку за руку со словами: «Ты за общим столом сидеть и ничего кушать не будешь, иди садись там, где твои кексы, там и кушай». После этого случая школа запретила проводить чаепития.