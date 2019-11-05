В Новосибирске второклассницу затравили родители одноклассников

В Новосибирске полиция начала проверку школы № 183 в Кировском районе после того, как ученицу второго класса затравили родители одноклассников, пишет «Газета.ру». Причиной травли стало то, что её мать отказалась сдавать деньги на нужды класса из-за отказа родительского комитета отчитываться по расходам.

Инцидент произошёл во время чаепития класса, в котором учится девочка. Одна из матерей отсадила школьницу от других детей и при одноклассниках заявила, что раз её мать не сдавала деньги, то пить и есть за общим столом она не будет. Девочка выбежала из-за стола и ушла плакать в туалет.

Когда классный руководитель вернула ребёнка в класс, женщина продолжила унижать девочку. Когда та села и начала есть принесённую с собой еду, перед ней поставили стаканчик для сока. После этого та же женщина забрала у ребёнка стакан со словами: «А ты из чего будешь сок пить, я тебе стакан не дам, твоя мать деньги не сдаёт — тебе пить не из чего».

По данным издания, у девочки сильный стресс, в настоящее время с ней работает психолог, а родители написали заявление в полицию. Школа проводит собственное «педагогическое расследование» с участием полиции. По словам директора учебного заведения Натальи Пермяковой, «школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы» и это была полностью инициатива родителей — собрать деньги на проведение праздника.

Издание отмечает, что родительский комитет отказался предоставлять документы о расходах под предлогом того, что «чеки хранить негде». Тем родителям, которые отказывались сдавать деньги, обещали неприятные последствия.