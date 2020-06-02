В Новосибирске уволенная из-за плана по штрафам начальница участковых подала в суд на МВД

Бывший руководитель службы участковых уполномоченных в Новосибирске Елена Устинова, уволенная из-за плана по штрафам, подала в суд на МВД и Минфин, со ссылкой на сайт Калининского районного суда города пишет Znak.com.

Согласно иску, Устинова требует признать незаконным её увольнение из органов внутренних дел и восстановить на службе в прежней должности и звании, а также «взыскать денежное содержание за период вынужденного прогула» и компенсацию морального вреда. Дата рассмотрения иска пока не назначена.

Напомним, в апреле в телеграм-канале «Омбудсмен полиции» появились аудиозаписи из переписки в WhatsApp. Женский голос на них, предположительно принадлежащий Елене Устиновой, требовал «оформлять всех поголовно», чтобы набрать необходимое количество протоколов на нарушителей самоизоляции в период эпидемии коронавируса.

«Оформляем всех поголовно — на площади Ленина, в парках, скверах, — кроме женщин с колясками и стариков. Оформляем всех, начиная с 16 лет. Чтобы протоколы у нас были сегодня, и достаточно хорошее количество. Мы работаем сегодня до тех пор, пока с каждого района не будет по 10 протоколов. На улице гуляющих хватает, поэтому начинаем работать. Если в 17 часов не будет результата, значит, работаем дальше», — говорилось в аудиозаписи.

После проведённой служебной проверки подполковника полиции Елену Устинову уволили с формулировкой «за нарушение требований действующего законодательства», а глава ГУ МВД по Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку.