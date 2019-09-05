В Новосибирске по факту нападения росгвардейца на прохожего возбуждено уголовное дело

Следственный отдел по Октябрьскому району Новосибирска областного управления СКР возбудил уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») по факту нападения сотрудника Росгвардии на мужчину, сообщает следственное управление СК региона.

По данным следствия, вечером 30 августа сотрудник Нацгвардии, находясь при исполнении служебных обязанностей, увидел прохожего. Силовик остановил мужчину, при этом он не представился и не объяснил прохожему причину остановки. Мужчина направился дальше по своему маршруту, при этом не совершая в указанный момент какого-либо правонарушения. После этого росгвардеец ударил прохожего в лицо, а также схватил его за шею и повалил на землю. Инцидент попал на камеры видеоонаблюдения, запись была выложена в интернет.