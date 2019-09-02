В Новосибирске сотрудник Росгвардии напал на прохожего (ВИДЕО)

В Новосибирске сотрудник Росгвардии напал на прохожего, после чего грубо повалил его на землю, пишут местные издания Vn.ru и Nnsktv.ru. Видеозапись конфликта появилась в выходные в ряде телеграм-каналов и в сообществе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

По предварительным данным, инцидент произошёл на улице Панишева в Октябрьском районе города. На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, видно, как рядом с идущим по дороге мужчиной останавливается служебный УАЗ ФГУП «Охрана», из машины выходят двое росгвардейцев в форме, которые обращаются к прохожему. Судя по жестам, мужчине не нравится то, что его остановили, общение ведётся на повышенных тонах. Прохожий намеревается уйти, и в этот момент один из силовиков удушающей хваткой сзади валит его на землю.

Пока силовик удерживает на земле прохожего, второй росгвардеец отводит подальше от места событий очевидца, который хотел снять на камеру сотового телефона происходящее. На этом запись прерывается.

В пресс-службе Росгвардии заявили, что по факту появления в Сети видеозаписи проводится служебная проверка, в ходе которой выясняются все обстоятельства произошедшего.