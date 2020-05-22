В новом законопроекте Путина о воспитании патриотизма у школьников нашли ссылку на ещё не принятую статью Конституции

В пояснительной записке к законопроекту о воспитании у школьников патриотизма, который президент Владимир Путин внёс в Госдуму, присутствует ссылка на несуществующую статью Конституции, сообщает в Twitter журналист «Эха Москвы» Максим Курников.

В документе говорится, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики «в соответствии со статьёй 67.1 Конституции Российской Федерации, вводимой Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года».

Статья 67.1 входит в число тех, которые планируется добавить в рамках нового пакета поправок в Конституцию. Эти изменения в основной закон, уже одобренные Госдумой и подписанные президентом, вступят в силу только в случае одобрения их по итогам всеобщего голосования, что отдельным пунктом прописано в соответствующем законе.

Голосование по поправкам к Конституции должно было состояться 22 апреля, но было перенесено на неопределённый срок из-за эпидемии коронавирусной инфекции. В качестве новой возможной даты СМИ называют 24 июня или 8 июля, официально ни одна из дат не подтверждена. 21 мая Центральная избирательная комиссия на закрытом совещании разморозила средства на подготовку к голосованию. Ранее, 13 мая, Госдума в третьем чтении приняла законопроект, разрешающий голосование дистанционно — по почте и через интернет.