Госдума разрешила голосование на выборах по почте и через интернет

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который позволит голосовать на выборах дистанционно — по почте и через интернет, пишет «Интерфакс».

Поправки были разработаны ко второму чтению законопроекта «Об основных гарантиях избирательных прав», они также предполагают дистанционный сбор подписей через портал госуслуг. Соавтор поправки депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин заявил, что законопроект связан с введёнными ограничениями на фоне пандемии коронавируса, при этом норма не будет распространяться на голосование по поправкам в Конституцию.

Решение о том, на каких выборах можно разрешить дистанционное голосование, будет принимать ЦИК. Поправки также предусматривают возможность отложить выборы руководителя региона в случае, если на его территории или в нескольких муниципальных образованиях введён режим повышенной готовности или ЧС.

Поправки были поддержаны 251 голосами за, 79 депутатов были против, один воздержался. При обсуждении законопроекта возникла дискуссия. В частности, депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов на заседании Думы потребовал снять с рассмотрения поправки о возможности голосовать по почте.

«Вы плюёте на демократию, это ни в какие ворота не лезет», — сказал Иванов.

Зампред Центризбиркома Николай Булаев напомнил, что и голосование по почте, и дистанционное электронное голосование ранее уже проводились в регионах России.

«Особых нововведений здесь нет. Что касается голосования по почте, такая норма в законе была много лет назад. Дистанционное голосование тоже, эксперимент по такой форме голосования проводился в Москве, и сейчас планируется применение на общероссийском голосовании по Конституции», — отметил он.

Ранее, 12 мая, издание «Проект» писало, что законопроект подготовили в администрации президента.