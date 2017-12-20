В новогодние праздники в Нижнем Тагиле запретят продажу алкоголя

В новогодние и рождественские праздники в Нижнем Тагиле существенно ограничат время розничной продажи алкогольной продукции в местах проведения массовых мероприятий. Таким образом в местной администрации надеются обеспечить в декабре и январе общественный порядок и безопасность в городе, говорится в постановлении, опубликованном на официальном сайте Нижнего Тагила.

Согласно документу, 25 декабря с 15:00 до 19:00 торговля спиртным будет запрещена в квадрате проспект Мира, улицы Горошникова, Красноармейская и Карла Маркса. В этот же период времени купить алкоголь не получится в магазинах на улице Металлургов (от Гастелло до Кутузова). 26 декабря с 10:00 до 14:00 продавать алкоголь нельзя будет в районе улиц Азовской, Дунайской, Гагарина и Левита. 27 декабря с 15:00 до 19:00 — в квадрате шоссе Восточное, улицы Ильича и Окунева, проспект Вагоностроителей. 28 декабря с 15:30 до 19:30 тагильчане не смогут купить горячительные напитки на улицах Щорса, III Интернационала, Днепровской и Почтовой.

7 января в районе проспекта Мира и улиц Горошникова, Красноармейской, Карла Маркса снова запретят продажу алкоголя, мера будет действовать с 14:00 до 20:00. В ближайшие дни начальник управления развития предпринимательства Людмила Абдулкадырова должна известить руководство торговых организаций о вышедшем постановлении.

Сейчас в центре Нижнего Тагила продолжается строительство ледового городка. Уже установлена ёлка, несколько скульптур и горок. Конкурс на строительство ледового городка в этом году выиграла компания ООО «Парад». К 25 декабря подрядчик должен закончить оформление трёх праздничных площадок: возле Нижнетагильского драматического театра, напротив КДК «Современник» и на проспекте Строителей. Тема центрального городка — «Театральный дворик».

На время строительства и работы ледового городка закрыто автомобильное движение по проспекту Строителей (от дома № 8 до улицы Пархоменко).