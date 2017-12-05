Определился подрядчик строительства ледового городка в Нижнем Тагиле

Конкурс на строительство ледового городка в центре Нижнего Тагила в этом году выиграла компания ООО «Парад», сообщили АН «Между строк» в пресс-службе администрации города. Аукцион состоялся накануне, 4 декабря, ООО «Парад» победило, понизив начальную стоимость контракта с 9,99 миллиона рублей до 7,45 миллиона.

«Они выиграли, понизив цену на 25%. Также в конкурсе принял участие индивидуальный предприниматель», — отметили в тагильской мэрии.

К 25 декабря подрядчик должен будет организовать три праздничные площадки: возле Нижнетагильского драматического театра, напротив КДК «Современник» и на проспекте Строителей. На какой площадке ООО «Парад» начнёт работы в первую очередь, пока неизвестно. Специалисты компании ждут опубликования на сайте госзакупок официального протокола проведения конкурса, чтобы окончательно определиться с планом всех работ.

Отметим, в прошлые годы эта фирма также занималась строительством главных новогодних площадок в Нижнем Тагиле, отмечая ранее, что городки для компании больше имиджевый проект, нежели источник дохода. В этом году её специалисты подготовили проект центрального городка на тему «Театральный дворик».

Центром городка останется Театральная площадь, там по традиции разместятся горки, лабиринт и аттракцион «Линза», ледовые скульптуры и сцена. Главная ель остаётся прежней, искусственное дерево будет собираться на том же месте, где и в прошлом году. Ключевыми фигурами оформления станут комплекс «Дед Мороз и Снегурочка» и «символ года 2018 — собака». Много места займут на площадке фигуры сказочных и театральных персонажей.

На площади перед КДК «Современник» откроется рождественская ярмарка. Создавать новогоднее настроение на территории ярмарки будут ледяные ёлки с художественной резьбой, надувная фигура «Снеговик», аттракционы и горки, а также большая ёлочная игрушка.

На время строительства и работы ледового городка будет закрыто автомобильное движение по проспекту Строителей (от дома № 8 до улицы Пархоменко).