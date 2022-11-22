В Нижний Тагил приедет глава Минприроды РФ Александр Козлов

Нижний Тагил посетит министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. Чиновник планирует приехать в город завтра, 23 ноября, сообщает URA.RU.

В Минприроды РФ подтвердили информацию и рассказали агентству о том, что визит в Нижний Тагил связан с мероприятиями по федеральному проекту «Чистый воздух». Александр Козлов осмотрит объекты городской инфраструктуры и промышленного производства. По данным АН «Между строк», глава Минприроды может посетить и «Уралвагонзавод». Сопровождать чиновника будут губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Министр также планирует обсудить с руководством города и региона вопросы проведения социальной газификации. Кроме того, Александру Козлову доложат о закупке новых трамваев для Нижнего Тагила, на которые правительство РФ согласилось выделить 1,6 млрд рублей.

Напомним, 24 октября зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прилетал в Нижний Тагил на «Уралвагонзавод», где проверял выполнение гособоронзаказа. А в середине августа приезжал министр обороны Сергей Шойгу, который побывал на предприятиях оборонно-промышленного комплекса города.