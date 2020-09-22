В Нижний Тагил поступило уже более 45 тысяч доз вакцины против гриппа

В Нижний Тагил поступило более 45 тысяч доз вакцины против гриппа «Флю-М» (новый препарат) и «Совигрипп». Об этом было объявлено на заседании штаба по профилактике гриппа и ОРВИ в мэрии. Прививку поставили уже свыше 18 тысяч жителей города. В основном это педагоги, воспитатели, а также учащиеся школ. В ближайшее время будут вакцинированы работники МУП «Тагильский трамвай», которые постоянно контактируют с большим количеством людей, а также специалисты «Тагилдорстроя» и других муниципальных организаций. Частные транспортные компании будут прививать сотрудников за счёт собственных средств.

«Убеждать нас не надо, понимаем, что вопрос в крайней степени серьёзный. Как только в аптеки поступит вакцина, водителям общественного транспорта начнут ставить прививки», — отметили их представители на совещании.

В пресс-службе мэрии АН «Между строк» пояснили, что вакцинация от гриппа началась в Нижнем Тагиле 9 сентября. Вакцинации подлежат работники УК, ресурсоснабжающих организаций, сферы торговли и общепита.

«В текущем году предстоит привить не менее 75% жителей города, — сообщил заместитель главного санитарного врача Нижнего Тагила Юрий Огнев. — Цифра большая. В предыдущие периоды этот показатель иммунопрофилактики достигал порядка 54%, но в ситуации распространения коронавирусной инфекции важно максимально обезопасить население от сезонных заболеваний».

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что «важно не заставлять, а разъяснять и убеждать в необходимости поставить прививку».

«Какие осложнения может повлечь за собой грипп, наложившийся на коронавирус, спрогнозировать сложно», — сказал Пинаев.

Напомним, в этом году иммунизации населения будет уделено особое внимание из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, так как распространение сезонного гриппа и ОРВИ может привести и к росту заболеваемости COVID-19. Ранее в мэрии сообщали, что всего осенью в Нижнем Тагиле планируется вакцинировать против гриппа 65% жителей города. Теперь этот показатель должен достигнуть 75%.

Последние данные о распространении инфекции COVID-19 и борьбе с ней — в онлайне АН «Между строк».