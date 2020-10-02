В Нижний Тагил поступили две новые машины скорой помощи с современным оборудованием

Автопарк скорой медицинской помощи Нижнего Тагила пополнился двумя новыми автомобилями, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии. На машинах будут работать общепрофильные бригады медиков. Техника выйдет на дежурства уже через несколько дней, сразу после того как её поставят на учёт в ГИБДД.

Новые машины были приобретены для уральских городов в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Свердловский губернатор Евгений Куйвашев передал их представителям муниципалитетов сегодня в Екатеринбурге. Автомобили сделаны на базе Ford Transit и оснащены всем необходимым оборудованием – портативными аппаратами ИВЛ, дефибрилляторами-мониторами, электрокардиографами, ингаляторами, пульсоксиметрами, укладками для врачей, а также средствами связи ГЛОНАСС и GPS.

«Каждый из этих автомобилей призван спасать человеческие жизни, – отметил первый вице-мэр Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин. – И оперативность приезда врачей во многом зависит от технического состояния, надёжности и количества транспортных средств».

Всего на балансе тагильской скорой помощи сегодня числится 38 машин. Ежедневно на линию выходят 28 из них. 90% автомобилей эксплуатируются менее 5 лет.

Напомним, летом, в разгар пандемии коронавируса, областные власти передали станции скорой медицинской помощи в Нижнем Тагиле один новый реанимобиль. Он также был куплен в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Одна из целей его реализации — увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2024 году. Общий объём финансирования мероприятий программы составляет более 1,7 млрд рублей.