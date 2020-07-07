Станция скорой помощи в Нижнем Тагиле получила в разгар пандемии коронавируса новый реанимобиль

Областные власти передали станции скорой медицинской помощи в Нижнем Тагиле один новый реанимобиль. Об этом АН «Между строк» рассказал главврач организации Сергей Безбородов. Машина оснащена необходимым для транспортировки и мониторинга состояния пациентов оборудованием – портативным аппаратом искусственной вентиляции лёгких для взрослых и детей от года, дефибриллятором-монитором, электрокардиографом, ингалятором для проведения кислородной терапии, пульсоксиметром, а также средствами связи ГЛОНАСС и GPS. Реанимобиль был приобретён за счёт средств федерального бюджета и уже в ближайшие дни выйдет на маршрут. До этого в автопарке тагильской скорой была только одна такая машина.

Сергей Безбородов отметил, нагрузка на станцию из-за пандемии коронавируса остаётся по-прежнему очень высокой. Сейчас в городе работают 6 специализированных инфекционных бригад скорой помощи. Они обслуживают больных с ОРВИ, внебольничной пневмонией, а также людей с подтверждённым коронавирусом и контактников.

Вместе с Нижним Тагилом реанимобили получили учреждения Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Первоуральска, Серова, Верхней Пышмы, Березовского, Красноуфимска и Полевского. Всего было передано 20 скорых на базе Ford Transit и 8 машин на базе ГАЗель.

Автопарк обновили в рамках национального проекта «Здравоохранение». Одна из целей его реализации – увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2024 году. Общий объём финансирования мероприятий программы составляет более 1,7 млрд рублей.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».